ЗМІ: Парубій написав заяву про відставку

Про це повідомило джерело INSIDER. "Заява написана ще 25 липня. Причиною стали розходження в позиціях президента і секретаря РНБО, зокрема щодо інформаційної політики", - зазначив співрозмовник.

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За його словами, президент поки не підписав заяву, бо не визначився з кандидатурою на цю посаду. Одним із кандидатів називають нинішнього очільника СБУ Валентина Наливайченка, але той не погоджується залишати займану посаду. Другим кандидатом є Юрій Стець.

В свою чергу речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко заявляє про відсутність інформації щодо заяви Андрія Парубія про відставку з посади секретаря РНБО. Відповідаючи на запитання журналістів Андрій Лисенко сказав: "Поки що даних таких немає".

Нагадаємо, Андрій Парубій призначений секретарем РНБО у лютому 2014 року.