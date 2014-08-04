ЗМІ: Парубій написав заяву про відставку
Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрій Парубій написав заяву про відставку.
Про це повідомило джерело INSIDER. "Заява написана ще 25 липня. Причиною стали розходження в позиціях президента і секретаря РНБО, зокрема щодо інформаційної політики", - зазначив співрозмовник.
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За його словами, президент поки не підписав заяву, бо не визначився з кандидатурою на цю посаду. Одним із кандидатів називають нинішнього очільника СБУ Валентина Наливайченка, але той не погоджується залишати займану посаду. Другим кандидатом є Юрій Стець.
В свою чергу речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко заявляє про відсутність інформації щодо заяви Андрія Парубія про відставку з посади секретаря РНБО. Відповідаючи на запитання журналістів Андрій Лисенко сказав: "Поки що даних таких немає".
Нагадаємо, Андрій Парубій призначений секретарем РНБО у лютому 2014 року.