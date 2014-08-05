Ситуацію на сході України створили деякі представники Партії регіонів – Палиця

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Ігор Палиця.

«Деякі представники Партії регіонів у парламенті заявляли, що вони таким чином боротимуться за децентралізацію, федералізацію, щоб довести, щоб їм залишили їх фінансові потоки, фінансові преференції. Вони цього не приховували. І деякі депутати Верховної Ради із самого початку і в Луганську, і в Донецьку стояли поряд з цими губернаторами місцевими – Новоросії», - сказав Палиця.

Він відзначив, що ці представники і зараз ходять на засідання Верховної Ради, і «представники фракції «Свобода» дозволяють їм там перебувати».

«Якимсь чином до Верховну Раду повернувся Калєтнік (депутат ВР Ігор Калєтнік, КПУ – УНІАН), який закони 16 січня протягнув. І якимсь чином його ніхто не викидав із залу, йому дозволили працювати”, - сказав губернатор.

Він також заявив: ”Деякі патріоти, активісти писали про те, що я нібито голосував за закони 16 січня. Внесу ясність: я ніколи не перебував в жодній партії і за закони 16 січня не голосував, а виступав проти».

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За словами Палиці, те, що відбувається на сході країни, – бажання деяких олігархів з «сім`ї» колишнього президента України Віктора Януковича, які «зараз є біженцями, замість того, щоб сидіти у в`язниці». Голова ОДА вважає, що конфлікт, розв`язаний представниками ПР, був «підхоплений суміжною державою» і розігрівається нею, оскільки вигідний, щоб відвернути увагу від анексованого Криму.

«Чому він (конфлікт) розпочався? Ну, тому що хтось вчасно не відреагував на всі ці речі. Чому сьогодні не реагують на всі ці речі? Я теж не розумію. Тому що всі, хто починав цей конфлікт, вони відомі. Багато хто з них знаходиться у Верховній Раді. Я сподіваюся, що реакція розпочнеться», - сказав Палиця.

Довідка УНІАН. 16 січня у Верховній Раді народні депутати від Партії регіонів і КПУ підняттям рук, без обговорення ухвалили 11 законів і одну постанову.

Зокрема, ВР ухвалила закон депутатів-«регіоналів» Вадима Колесніченка і Володимира Олійника ”Про внесення змін до Закону України ”Про судовий устрій і статус суддів” і процесуальні закони про додаткові заходи захисту безпеки громадян”, який містив низку норм, що істотно обмежували права і свободи громадян.

Ухвалення цих законів спровокувало зіткнення мітингувальників і правоохоронців у Києві, а потім - по всій Україні. Сотні людей були поранені, є убиті. Сотні громадян були заарештовані.

28 січня парламент скасував усі закони, прийняті 16 січня, а також ухвалив чотири закони на заміну чотири скасованих.