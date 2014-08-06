Тимчук порадив Стрєлкову замість ватников закупити "елегантні цинкові піджаки"
02:47, 06 серпня 2014Політика
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Координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук порадив ватажкові донецьких терористів Ігорю Гіркіну закупити замість ватників "елегантні цинкові піджаки".
Тимчук порадив Стрєлкову замість ватников закупити "елегантні цинкові піджаки" / Фото: УНІАН
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
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"Ватник" у ватнику - це,звичайно, видовище не для людей з слабкими нервами. Але, думаємо, панам з "ДНР", якщо тільки вони не надумали здаватися, було б актуальніше замовити до закінчення літа кілька тисяч елегантних цинкових піджаків. Останній писк терористичної моди", - заявив він.
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