Тимчук порадив Стрєлкову замість ватников закупити "елегантні цинкові піджаки"

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Ватник" у ватнику - це,звичайно, видовище не для людей з слабкими нервами. Але, думаємо, панам з "ДНР", якщо тільки вони не надумали здаватися, було б актуальніше замовити до закінчення літа кілька тисяч елегантних цинкових піджаків. Останній писк терористичної моди", - заявив він.