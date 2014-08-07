Вночі обстрілу піддалися два райони Донецька, загинули троє мирних жителів

В результаті попадання снарядів у Будьонівському районі по вул. Більшовиків зруйновані будинки №47 і 53, 5 житлових приватних житлових будинків по вул. Пашкової, будинок №3 і кілька господарських будівель по вул. Гірників, а також один гараж з автомобілем по вул. Крепильщиков 51, повідомляє прес-служба міськради.

Також у школі №137, яка перебувала в зоні обстрілу, пошкоджено віконне скління. В результаті обстрілу в даному районі загинуло три мирних жителя і п'ять чоловік отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Крім того, в результаті обстрілу Петровського району постраждав селище Мандрикіно. Снарядами знищені житлові будинки №41 по вул. Кириленко та №82 по вул. Знам'янської. За останньою адресою також пошкоджено газопровід. Постраждалих немає

Станом на 9.30 7 серпня в Донецьку обстановка залишається напруженою. Жителі багатьох районів повідомляють про те, що періодично чутні звуки роботи важкої артилерії, вибухи та автоматні черги.

Системи життєзабезпечення міста і громадський транспорт працює в штатному режимі.

Ситуація із забезпеченням продовольством задовільна. У торговельній мережі міста продажу є всі групи товарів, в тому числі соціально значущі товари першої необхідності.