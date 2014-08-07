США планують посилювати санкції проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив координатор Держдепартаменту США з питань санкцій Деніел Фрід сьогодні на брифінгу в Києві.

“Ми розробили власні санкції в близьких консультаціях з ЄС, а також з іншими нашими друзями: Японією, Канадою і Австралією”, - сказав він.

У Держдепі переконані, що це “правильна річ”. “Наші санкції будуть сильнішими і надалі”, - заявив Фрід.

Читайте такожУ Білому домі розповіли, до чого призведе заборона Москви імпорту товарів з СШАВін зауважив, що “коли є втручання з Росії ми бажаємо українському народові і урядові всього найкращого у вирішенні цієї проблеми». «Ми готові зробити усе можливе, щоб вам допомогти”, - запевнив Фрід.

Також він зауважив, що США працюватимуть разом із міжнародними партнерами в цьому питанні.

Читайте такожЄС може відповісти на заборону Росією імпорту європейської продукціїЯк повідомляв УНІАН, США 29 липня запровадиили нові економічні санкції проти РФ у зв'язку з анексією українського Криму Росією і дестабілізацією в Україні. Вони стосуються трьох російських банків - Банку Москви, Російського сільськогосподарського банку і «ВТБ-банку», а також Об'єднаної суднобудівельної корпорації.

Також нові санкції ввели ЄС, Канада, Японія.