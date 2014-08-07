Генсек НАТО прибув до Києва

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Рассмусен прибув до Києва.

Про це Рассмусен написав у своєму Twitter.

"Щойно приземлився в Києві. Я тут, щоб запропонувати політичну підтримку НАТО Україні та президенту Порошенку", - написав Расмуссен.

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Також він повідомив про заплановані зустрічі з президентом Петром Порошенком, прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним і головою Верховної Ради Олександром Турчиновим.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня на брифінгу в Києві заступник директора Департаменту політики та комунікації Міністерства закордонних справ України Василь Зварич зазначив, що в ході візиту до України Расмуссен, серед іншого, планує обговорити підготовку до засідання Комісії Україна-НАТО. За словами Зварича, до порядку денного візиту включено також питання підготовки до засідання Комісії Україна-НАТО.