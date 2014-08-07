Льотчиця Савченко: російські військові могли допомагати терористам у збитті "Боїнга"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі заявив її адвокат Ілля Новіков.

За словами адвоката, у Савченко, за правилами утримання в російських СІЗО, на місяць є два побачення, які вона планувала витратити для зустрічей з українським консулом.

"Замість того, ми не розуміємо, за чиєю ініціативою, але так чи інакше, до цього мав відношення слідчий, який веде цю справу, їй було запропоновано зустрітись із групою російських журналістів телеканалу LifeNews", - сказав Новіков, відповідаючи на запитання українських ЗМІ, чому Савченко дала інтерв'ю саме цій знімальній групі.

За словами адвоката, розмова Савченко з російськими журналістами тривала близько півтори години, з якої для короткого телевізійного ролика було взято лише одну фразу.

"З цієї фрази можна було зрозуміти, що Надія Савченко вважає, що малайзійський «Боїнг» збили не сепаратисти... Фрази були вирізані з контексту... Вона просила мене підкреслити, що та фраза про збитий літак, що його збили не сепаратисти, у тому контексті, в якому вона була в інтерв'ю, означає наступне: що сепаратисти не могли лише своїми силами збити «Боїнг» і що їм допомагали російські збройні сили. Саме це вона мала на увазі", - сказав Новіков.

За його словами, Савченко просила передати через своїх адвокатів, що подальші інтерв'ю з нею неможливі і що будь-які питання, які виникатимуть, потрібно ставити перед адвокатами, і в разі, якщо Савченко матиме можливість, вона відповість на них, а адвокати донесуть її відповіді представникам ЗМІ.

Читайте такожНаливайченко: замість Boeing терористи планували збити літак "Аерофлоту" Як повідомляв УНІАН, Савченко була захоплена терористами у полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових.

Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до Росії «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі, і потім передали російській владі. В Україні порушили кримінальну справу про викрадення Савченко.

Читайте такожБойові дії на місці катастрофи "Боїнга" поновлять після призупинення пошукових робітЛьотчицю утримують у СІЗО Воронежа. 25 липня Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту і залишив під вартою Савченко до 30 серпня, відмовившись випустити її під заставу в 500 тис. рублів.