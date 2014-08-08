Українські прикордонники підірвалися на фугасі

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, 7 серпня у пункті пропуску «Мілове», з метою ознайомлення з обстановкою на кордоні, працювали троє представників ОБСЕ.

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«Після того, як представники Місії вибули з цього пункту пропуску, з 03.30 до 03.40 чотирма пострілами з гранатомета обстріляно адміністративну будівлю відділу прикордонної служби «Мілове» Луганського загону. У ході подальшого несення служби прикордонники цього підрозділу підірвалися на фугасі», - повідомили у відомстві.

Також вчора о 12.47 під час несення служби на кордоні за кількасот метрів від пункту пропуску «Успенка» (Донецька область) на фугасі підірвалися 2 автомобілі Держприкордонслужби України. У результаті підриву є поранені прикордонники, йдеться в повідомленні.