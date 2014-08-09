СБУ перевіряє об'єднання і партії на предмет підтримки тероризму

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр юстиції Павло Петренко. Він зазначив, що за результатами цієї перевірки Міністерство юстиції подасть відповідні судові позови про заборону організацій, які мали відношення до сепаратизму.

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"Є процедура, ми європейська країна і дотримуємося тих вимог, які прописані в законі. Процедура говорить наступне - відповідну доказову базу збирає СБУ і Генеральна прокуратура, ця доказова база подається в Міністерство юстиції і воно подає відповідний позов. Тому ми йшли таким шляхом і з Компартією і з так званим "Російським блоком". У нас немає судилищ та політичних розправ над політичними силами. Ми діємо за європейськими стандартами і за законом. Коли будуть у нас матеріали по Партії регіонів, ми невідкладно подамо відповідний позов до суду", - зазначив Павло Петренко.

"Зараз відбуваються перевірки Генпрокуратурою і СБУ діяльності усіх громадських об'єднань, на предмет їх підтримки тероризму і сепаратизму. За результатами цих перевірок буде певний масив матеріалів, який дозволить в рамках ст. 5 закону про політичні партії приймати рішення про подання у відповідні органи", - підкреслив він.