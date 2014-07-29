В.о. мера Слов'янська звільнили без пред'явлення обвинувачення – джерело

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, одразу після затримання в Самсонова загострилася хронічна хвороба (цукровий діабет) і він ледь не впав у діабетичну кому. Його госпіталізували. Після проведення медичних заходів, Самсонова відпустили.

За словами джерела, обвинувачення йому не пред'явлено. За попередньою інформацією, стосовно нього навіть не порушено кримінальне провадження, тому розслідування не ведеться.

При цьому співрозмовник не виключив, що провадження таки відкрито й слідчі дії ведуться негласно.

За власною інформацією УНІАН, у Слов'янську Самсонова бачили в понеділок, 28 липня, однак можливо, він покинув лікарню раніше цього дня.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що в.о. мера Слов'янська Олександр Самсонов співпрацював з терористами і буде покараний.

Читайте такожМеру Стаханова інкримінують посягання на територіальну цілісність України15 липня Самсонов був затриманий правоохоронцями перед нарадою з усіма силовими і цивільними структурами з приводу повного відновлення нормальної життєдіяльності Слов’янська. У прес-службі Міністерства внутрішніх справ України повідомили: «У МВС до затриманого є питання щодо самовільного захоплення приміщень, сепаратизму і повалення влади. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України».

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