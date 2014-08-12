Турчинов закликав ВР негайно розглянути питання про звільнення Кернеса

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов дав доручення профільним комітетам парламенту опрацювати питання припинення повноважень Харківської міськради і мера міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання парламенту після того, як ряд депутатів наголосили на негайному розгляді цього питання.

Спікер закликав регламентний комітет негайно розглянути це питання. Він зауважив, що після цього така постанова може бути розглянута у четвер, 14 серпня.

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“Доручаю двом комітетам - з місцевого самоврядування та регламентному - розглянути це питання і внести пропозиції щодо внесених постанов, які стосуються як Харківської міської ради, так і міського голови Харкова”, - сказав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час сесії депутати Харківської міськради ухвалили рішення присвоїти звання «Почесний громадянин міста Харкова» в 2014 році в тому числі громадянам Росії Павлу Фуксу та Олександру Шишкіну – меценатам та ініціаторам будівництва храмів Святих Жінок-Мироносиць і Святої Благовірної цариці Тамари.

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Глава МВС Арсен Аваков висловив обурення присвоєнням звання почесного громадянина Харкова члену «Єдиної Росії», російському сенатору Шишкіну, який голосував за анексію Криму, і закликав ВР прийняти відповідне рішення щодо міськради Харкова.

Партія «Батьківщина» і ВО «Свобода» після даного рішення вимагають розпуску Харківської міськради та відставки міського голови Геннадія Кернеса.