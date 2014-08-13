Le Monde: продаж кораблів "Містраль" - Москва кидає виклик Парижу

15:58, 13 серпня 2014
Політика
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Росія може не оплатити поставку першого "Містраля", поки Франція не передасть російській стороні і другий корабель.

Франция раздумывает над продажей

У статті під назвою "Продаж кораблів "Містраль": Москва кидає виклик Парижу", опублікованій у французькій газеті Le Mondeйдеться про те, що представники російської компанії "Рособоронекспорт", державного посередника з експорту/імпорту всього спектру кінцевої продукції, технологій і послуг військового та подвійного призначення, заявили, що не оплатять рахунок за придбання корабля "Містраль" поки Франція не доставить другий вертольотоносець, в той час як французька влада сказала, що поставка буде залежати від "поведінки Росії" щодо української кризи.

"Остаточні виплати, згідно з умовами підписаного контракту, будуть зроблені в листопаді 2015 року після того, як буде доставлений другий корабель".

В кінці липня президент Франції Франсуа Олланд запевнив російську владу в тому, що перший корабель буде доставлений, як заплановано, в жовтні 2014 року, але дату відправлення другого судна він так і не назвав.

Цей контракт, переговори про який почалися ще в 2008 році, незабаром після нападу Росії на Грузію, був підписаний у червні 2011 року, коли президентом Франції Нікола Саркозі. Він передбачає будівництво і продаж Росії двох військових кораблів вертольотоносців за 1,2 млрд євро. Будівництвом кораблів займається французька компанія DCNS в Сен-Назер. Цей контракт передбачає також передачу технологій на загальну суму близько 220 млн євро, а також навчання російських екіпажів. Кораблі назвали "Владивосток" і "Севастополь".

Будівництво першого корабля "Містраль" завершилося влітку 2013 року, і на початку березня були проведені перші випробування в морі. Корабель "Севастополь", названий на честь міста в Криму, півострова, приєднаного до Росії в березні цього року, за планами повинен бути доставлений в Росію в кінці 2016 року. Будівництво цих кораблів дозволило створити 1 тис. робочих місць у Франції.

"Шантаж" Вашингтона

Але криза в Україні, яка занурила Захід і Росію в найбільш серйозну конфронтацію з кінця холодної війни, нависає над Парижем, який критикують західні партнери. Американська влада, зокрема, стверджує, що постачання в Росію кораблів "Містраль" "абсолютно недоречне", а Європейський союз на початку серпня вирішив перейти до третьої фази санкцій, спрямованих в саме серце російської економіки.

REUTERS

За словами Володимира Путіна, Вашингтон "шантажує" Францію, щоб вона не виконувала свої зобов'язання перед Москвою. Росія попередила Францію, що буде "відстоювати свої права до кінця" у разі розірвання контракту.

В кінці липня Володимир Путін оголосив про плани по скороченню імпорту європейської військової техніки, стверджуючи, що Росія "цілком" здатна самостійно виробляти все необхідне.

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