Харківський суд зупинив дію рішення міськради щодо надання сенатору РФ звання почесного громадянина міста

Харківський окружний адміністративний суд в повному обсязі задовольнив позовну вимогу прокурора міста Харкова щодо зупинення дії рішення Харківської міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова» Олександру Шишкіну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Харкова Євгена Поповича, відповідне рішення ухвалено сьогодні під час судового засідання.

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«Прокуратура звернулася до суду з вимогою скасувати це рішення, яке суперечить Конституції України та низці законів. Крім того, ми звернули увагу суду на те, що на час розгляду позову до винесення остаточного рішення необхідно зупинити дію вказаного акту місцевого самоврядування. З різних причин судовий розгляд може тривати досить довго, і ми не можемо допустити, щоб це незаконне рішення залишалося в силі. Наразі цей пункт позову задоволено в повному обсязі», - сказав Попович.

За його словами, в подальшому під час розгляду справи по суті прокуратура наполягатиме на цілковитому скасуванні пункту рішення міської ради, яке стосується відзначення Шишкіна.

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«Професійну та громадську діяльність цього чоловіка не можна вважати вагомим внеском у розвиток міста та піднесення його авторитету. Навпаки, його підтримка як парламентаря двох постанов Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації про введення збройних сил РФ на територію України, а також про прийняття Криму до складу Росії, свідчить про його свідому діяльність, яка становить загрозу безпеці та суверенітету України. Така людина не гідна носити високе звання Почесного громадянина Харкова, і ми це доводитимемо в суді», - заявив прокурор.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час сесії депутати Харківської міськради ухвалили рішення присвоїти звання «Почесний громадянин міста Харкова» в 2014 році в тому числі громадянам Росії Павлу Фуксу та Олександру Шишкіну – меценатам та ініціаторам будівництва храмів Святих Жінок-Мироносиць і Святої Благовірної цариці Тамари.

Глава МВС Арсен Аваков висловив обурення присвоєнням звання почесного громадянина Харкова члену «Єдиної Росії», російському сенатору Шишкіну, який голосував за анексію Криму, і закликав ВР прийняти відповідне рішення щодо міськради Харкова.

Партія «Батьківщина» і ВО «Свобода» після даного рішення вимагають розпуску Харківської міськради та відставки міського голови Геннадія Кернеса.