Командир "Востока" зізнався, що його бойовики виступають за єдину Україну
Командир батальйону бойовиків Олександр Ходаковський заявив, що він підтримує єдність України.
Про це він сказав в інтерв'ю руху одіозного російського політика Сергія Кургіняна "Суть Часу", пише Українська правда.
Ходаковський заявив, що його бійці були на Донбасі ще до "ДНР" і багато з них виступають за єдину Україну.
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"Хтось підтримував утворення "ДНР", хтось виступав за єдину Україну, але проросійську єдину Україну і категорично для себе не сприймає взагалі сам факт розвалу України", - заявив Ходаковський.
"Я, наприклад, не прихильник того, щоб Україна дробилася", - додав він.
Ходаковський заявив також, що його бійці не підкоряються Ігорю Стрєлкову, бо вони не є "складовою частиною ДНР".
"Наша позиція дозволяє нам в рамках загальної стратегії вибірково ставитися до виконання наказів", - заявив він.