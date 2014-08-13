Командир "Востока" зізнався, що його бойовики виступають за єдину Україну

Про це він сказав в інтерв'ю руху одіозного російського політика Сергія Кургіняна "Суть Часу", пише Українська правда.

Ходаковський заявив, що його бійці були на Донбасі ще до "ДНР" і багато з них виступають за єдину Україну.

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"Хтось підтримував утворення "ДНР", хтось виступав за єдину Україну, але проросійську єдину Україну і категорично для себе не сприймає взагалі сам факт розвалу України", - заявив Ходаковський.

"Я, наприклад, не прихильник того, щоб Україна дробилася", - додав він.

Ходаковський заявив також, що його бійці не підкоряються Ігорю Стрєлкову, бо вони не є "складовою частиною ДНР".

"Наша позиція дозволяє нам в рамках загальної стратегії вибірково ставитися до виконання наказів", - заявив він.