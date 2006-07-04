”Газпром” вірить в перемогу українського розуму

Перегляд умов угоди про поставки до України і транзит її територією російського газу може відбитися на газопостачанні Європи.

Таке припущення висловив заступник голови правління російського ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на німецьку газету «Зюддойче цайтунг».

«Ми виконаємо наші зобов`язання, які стосуються як поставок європейським споживачам, так і Україні. Проте, якщо Україна не стане дотримуватися договорів і просто відбере стільки газу, скільки їй потрібно, тоді такий ризик виникає», - сказав О.МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в «Зюддойче цайтунг». За його словами, «чим менше газу знаходиться в підземних сховищах України, тим більшою стає ця небезпека».

Представник «Газпрому» переконаний, що Україна не стане робити спроби переглянути договори про поставки російського газу. «Я вірю в перемогу розуму. Перш за все українська сторона повинна зрозуміти свою відповідальність як транзитної країни і виконувати свої зобов`язання», - зазначив він.

Разом із тим, відповідаючи на запитання, чи не відіб’ється негативно можливий новий «газовий конфлікт» між Москвою і Києвом на газопостачанні Європи, О.МЕДВЕДЄВ переадресував його українським колегам. «Якщо Україна дотримуватиметься підписаних домовленостей по газу, то конфліктів з нею не буде», - наголосив заступник голови правління ВАТ «Газпром».

Як повідомляв УНІАН, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО 22 червня підтвердила, що на посаді прем`єр-міністра України вимагатиме перегляду газових угод. «Всі угоди про поставки до України газу сьогодні потребують додаткової глибокої ревізії, перегляду і побудови в дружньому режимі нових договірних відносин із Росією і Туркменістаном», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Раніше Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово заявляла про намір після парламентських виборів в Україні переглянути газову угоду з Росією.

У грудні 2005 року Україна і Туркменістан підписали міжурядовий договір на поставку в 2006 році 40 млрд. куб. м туркменського газу до України, але поставок дотепер не проводилося.

4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про поставки російського газу до України, згідно з якою Україна купуватиме російський газ за ціною 95 доларів за 1 тисячу кубометрів у компанії «РосУкрЕнерго». У свою чергу «РосУкрЕнерго» купує російський газ у «Газпрому» за ціною 230 доларів за 1 тисячу кубометрів. Висока ціна російського газу для «РосУкрЕнерго» компенсується нижчою вартістю газу з Середньої Азії. При цьому транзитна ставка за транзит російського газу до Європи збільшується з 1,09, як це було раніше, до 1,6 долара.

2 лютого НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» створили спільне підприємство ЗАТ «УкрГаз-Енерго» для поставок газу до України. ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про поставки середньоазіатського і російського природного газу до України за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів.

Проте, у травні заступник голови правління «Газпрому» О.МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю тижневику «Галицькі контракті» заявив, що ВАТ «Газпром», яке володіє 50% акцій ексклюзивного постачальника газу до України компанії «РосУкрЕнерго», має намір з 1 липня 2006 року підвищити ціну на газ для України до 230 дол. за тисячу кубометрів. Разом із тим, О.МЕДВЕДЄВ вважає за неможливе перегляд Україною ставки транзиту на російський газ, що поставляється через українську територію до Європи.

9 червня міністр економіки України Арсеній ЯЦЕНЮК в інтерв`ю в газеті «Дело» заявив, що Україна перегляне тарифи на зберігання і транзит російського газу в тому випадку, якщо Росія переглядатиме ціни на газ, відходячи від підписаних домовленостей.