Червоний Хрест зустрівся з представниками гуманітарного конвою

Про це йдеться у повідомленні Міжнародного комітету Червоного Хреста у "Твіттері".

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"Ростов. Вступили в контакт з керівництвом конвою в Україну. Багато деталей операції ще вимагають прояснення", - повідомили представники Червоного Хреста.

#Ростов. Вступили в контакт с руководством конвоя в #Украина. Многие детали операции еще требуют ясности. — МККК (@MKKK) 14 августа 2014

Як повідомляв УНІАН, гуманітарний конвой російської сторони зупинився у полі поряд з КПП "Ізварине".