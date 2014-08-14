Червоний Хрест зустрівся з представниками гуманітарного конвою

19:34, 14 серпня 2014
Політика
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Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста розпочали контактувати з керівниками російського гуманітарного конвою.

REUTERS

Про це йдеться у повідомленні  Міжнародного комітету Червоного Хреста у "Твіттері".

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"Ростов. Вступили в контакт з керівництвом конвою в Україну. Багато деталей операції ще вимагають прояснення", - повідомили представники Червоного Хреста.

Як повідомляв УНІАН, гуманітарний конвой російської сторони зупинився у полі поряд з КПП "Ізварине".

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