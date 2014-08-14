Гуманітарний конвой РФ рухається на пункт пропуску Ізварине, який контролюють бойовики
Західні журналісти повідомляють, що російській гуманітарний конвой рухається до КПП Ізварине, яке контролюють бойовики.
Про це повідомив в Twitter кореспондент газети Guardian Шон Уокер, що знаходиться в місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області. Від цього російсько міста до українського пропускного пункту приблизно 20 км.
So two of these babies just pulled up behind the convoy line pic.twitter.com/EVyACn40HQ
— Courtney Weaver (@courtneymoscow) August 14, 2014
Водночас журналістка Financial Times Кортні Уївер стверджує, що гуманітарну колону супроводжують військові вертольоти, а також інша військова техніка.
Those white dots are about 100 convoy trucks in front of us. We seem to be stopping in Kamensk-Shakhtinsky pic.twitter.com/maWKdLFJYG
— Courtney Weaver (@courtneymoscow) August 14, 2014
Вона повідомила, що колона зупинилася в районі Каменськ-Шахинского.
We have arrived at the turnoff towards Krasnodon and Luhansk, Ukraine... The front of the Russian aid convoy is turning down it. Wow...
— Shaun Walker (@shaunwalker7) August 14, 2014