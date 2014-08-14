Гуманітарний конвой РФ рухається на пункт пропуску Ізварине, який контролюють бойовики

15:59, 14 серпня 2014
Політика
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Західні журналісти повідомляють, що російській гуманітарний конвой рухається до КПП Ізварине, яке контролюють бойовики. 

REUTERS

Про це повідомив в Twitter кореспондент газети Guardian Шон Уокер, що знаходиться в місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області.  Від цього російсько міста до українського пропускного пункту приблизно 20 км. 

На карті позначено місце українського пропускного пункту Ізварине

Водночас журналістка Financial Times Кортні Уївер стверджує, що гуманітарну колону супроводжують військові вертольоти, а також інша військова техніка.

Вона повідомила, що колона зупинилася в районі Каменськ-Шахинского.


 

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