Гуманітарний конвой РФ рухається на пункт пропуску Ізварине, який контролюють бойовики

Про це повідомив в Twitter кореспондент газети Guardian Шон Уокер, що знаходиться в місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області. Від цього російсько міста до українського пропускного пункту приблизно 20 км.

So two of these babies just pulled up behind the convoy line pic.twitter.com/EVyACn40HQ — Courtney Weaver (@courtneymoscow) August 14, 2014

Водночас журналістка Financial Times Кортні Уївер стверджує, що гуманітарну колону супроводжують військові вертольоти, а також інша військова техніка.

Those white dots are about 100 convoy trucks in front of us. We seem to be stopping in Kamensk-Shakhtinsky pic.twitter.com/maWKdLFJYG — Courtney Weaver (@courtneymoscow) August 14, 2014

Вона повідомила, що колона зупинилася в районі Каменськ-Шахинского.

We have arrived at the turnoff towards Krasnodon and Luhansk, Ukraine... The front of the Russian aid convoy is turning down it. Wow... — Shaun Walker (@shaunwalker7) August 14, 2014



