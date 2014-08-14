Британський журналіст: більше 20 БТРів направляються з РФ в бік України

Про це повідомив у своєму "Твіттері" московський кореспондент британської газети Guardian Шон Волкер.

"Це не схоже на гуманітарну допомогу. Колона з більш ніж 20 бронетранспортерів, 10 км від кордону з Україною і рухається далі", - написав він і виклав фотографію одного з БТРів.

Шон Волкер зазначив, що це окрема колона від гуманітарного конвою, який зупинився поблизу кордону, і зазначив, що це недостатня кількість військових для вторгнення РФ в Україну.

Erm ok so this isn't humanitarian aid. Column of over 20 APCs, 10km from the Ukraine border, and heading closer pic.twitter.com/OMvJmHzsx1 - Shaun Walker (@shaunwalker7) 14 серпня 2014

Як повідомляв УНІАН,за даними Червоного Хреста, 260 російських машин з гуманітарним вантажем для Донбасу сьогодні зупинилися близько двох десятках кілометрів від кордону з Україною поблизу міста Каменськ-Шахтинськ Ростовської області РФ.