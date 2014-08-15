Водії гуманітарного конвою РФ більше нагадають любителів пива, ніж спецназ - британський журналіст

Про це пише кореспондент британського Guardian Шон Волкер, якому вдалося поспілкуватися з ними біля російського містечка Каменськ-Шахтинськ, котрий знаходиться в близько 20 кілометрах від кордону з Україною.

"Але своєю легкою манерою поведінки, браком дисципліни та в деяких випадках фізичною формою, котра більше натякає на пивні бари, ніж тренувальні базі спецназівців, "маленькі коричневі чоловіки" гуманітарного конвою, очевидно, не високо професійні елітні групи, котрі використовувалися для анексії Криму", - описав журналіст.Читайте такожГуманітарний конвой РФ зупинився поблизу українського кордону

Він розповів, що більшість з них не хотіла спілкуватися, але зауважив, що один із них назвав себе працівником неурядової організації, назву якої не зміг назвати.

"Мені добре платять за роботу, а не просто стояти та розмовляти з журналістами", - заявив цей чоловік та пізніше знітився, коли кореспондент нагадав йому його попередні слова, що він працює волонтером, котрі не отримують зарплатні.

Інші говорили, що є військовими ветеранами, котрі більше не служать.

Двоє чоловіків, котрі назвали себе відповідальними за вантаж, запропонували журналістам вибрати будь-яку вантажівку та їм покажуть, що всередині. Читайте такожСеред охоронців гуманітарного конвою багато ветеранів армії - журналіст

"В одному з них були білі мішки з гречкою в той час, як в іншому картонні коробки. Троє чоловіків розпакували одну з них і виявилося, що там нові спальні мішки", - написав журналіст, котрий зауважив, що камази "гуманітарного конвою" є військовими машинами, котрі нещодавно були просто перемальованими у білий колір.

Журналіст зауважив, що ніхто не міг сказати, скільки часу вантажівки будуть там і повідомив, що на місці появився автомобіль Червоного хреста, представники якого, однак, відмовились від будь-яких коментарів.

Як повідомляв УНІАН, три дні тому Росія без погодження з Україною та Червоним хрестом відправила з-під Москви близько 260 вантажівок, котрі вона назвала "гуманітарним конвоєм" для мешканців Донбасу, котрі опинилися в епіцентрі протистояння проросійських бойовиків та українських силовиків.Читайте такожМЗС: Росія відповідальна за те, щоб бойовики не чинили провокацій з вантажем

Раніше західні політики та міжнародні організації заявляли, що гуманітарний вантаж Росія може передати Україні лише за згодою Києва, котрий повинен проконтролювати, що є в ньому. Червоний хрест вчора повідомляв, що не отримував повної інформації від росіян, що є у вантажівках та називав це однією з головним умов, аби організація взяла цю гуманітарну допомогу під свою опіку.

Українська влада називала однією із умов прийняття гуманітарної допомоги з Росією те, аби він пройшов через контрольований Києвом пункт пропуску, а де-факто росіяни зупинилися біля пункту контрольованого бойовиками.