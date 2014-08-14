Гуманітарний конвой РФ: в одній з вантажівок були спальні мішки - BBC
20:36, 14 серпня 2014Політика
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Вантажівки припарковані поруч з головною дорогою.
REUTERS
Кореспондент ВВС попросив дозволу зазирнути в одну з вантажівок "гуманітарного конвою ", який прямує з Росії до України. Про це повідомляє BBC Україна.
"Жодної секретної зброї, лише спальні мішки", - повідомив він.
За його словами, наразі вантажівки припарковані поруч з головною дорогою.
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Раніше вантажівки конвою зупинилися у полі у Ростовській області, приблизно за 35 кілометрів від російсько-українського кордону.
Українська влада заявила, що згодна прийняти російський гуманітарний вантаж лише за умови, що його перевірять і супроводжуватимуть на території України представники Червоного Хреста.
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