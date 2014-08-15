Рада ЄС завершила обговорення ситуації в Україні
18:16, 15 серпня 2014Політика
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На позачерговому засіданні Ради Європейського Союзу з питань закордонних справ завершено обговорення ситуації в Україні.
REUTERS
Наразі очікуються висновки.
Про це у п’ятницю повідомляє прес-служба Ради ЄС на сторінці у Твіттері.
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