Рада ЄС завершила обговорення ситуації в Україні

Наразі очікуються висновки.

Про це у п’ятницю повідомляє прес-служба Ради ЄС на сторінці у Твіттері.

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