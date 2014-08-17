У Києво-Печерській лаврі відбулася інтронізація 122-го митрополита Київського - Блаженнішого Онуфрія

Вранці на площі перед Успенським собором було звершено Божественну літургію з урочистим чином Інтронізації Блаженнішого Митрополита Онуфрія.

На святковій літургії митрополита Онуфрія вперше поминали як Блаженнішого.

Блаженніший Онуфрій став 122-м митрополитом Київським.

Під час інтронізації митрополиту Онуфрію передали одне з найкращих богослужбових облачень покійного Блаженнішого митрополита Володимира.

Блаженніший Онуфрій служив в архієрейському облаченні свого попередника.

На інтронізацію прибули представники Помісних Православних Церков.

Зокрема, новому Предстоятелю УПЦ співслужили представник Патріарха Кирила митрополит Волоколамський Іларіон, представники Помісних Церков: Константинопольської – митрополит Гальський Еммануїл, Олександрійської – митрополит Кірінський Афанасій, Єрусалимської – митрополит Вострський Тимофій, Грузинської – митрополит Некреський Сергій та митрополит Потійський и Хобський Григол, Сербської – єпископ Моравічський Антоній, Румунської – митрополит Тирговиштський Нифонт, Болгарської – єпископ Русенський Наум, Еладської – єпископ Християнупольський Прокопій, Польської – архієпископ Люблінський і Холмський Авель, Чеських земель і Словаччини – архімандрит Серафим (Шемятовський). Православної Церкви Америки і Канади – єпископ Нью-Йоркський Михаїл та єпископ Квебекський Іриней, Руської Православної Церкви Закордоном – архієпископ Берлінський Марк. А також єпископат та духовенство Української Православної Церкви.

Два найстарші архієреї Української Православної Церкви - митрополити Одеський і Ізмаїльський Агафангел та Сімферопольський і Кримський Лазар - під возглас «Аксіос!» (достойний!) тричі урочисто піднесли владику Онуфрія на Митрополичий трон на горньому місці.

Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел зачитав вітальне слово до Предстоятеля і передав митрополиту Онуфрію жезл Блаженнішого Митрополита Володимира.

Вітальну адресу від Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила виголосив митрополит Волоколамський Іларіон.

Керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній зачитав вітальні листи на ім’я Блаженнішого митрополита Онуфрія від Президента України Петра Порошенка та мера Києва Віталія Кличка.

Предстоятелі Помісних Православних Церков зачитали привітання та передали новообраному Блаженнішому свої подарунки.

Представники влади та чисельні віряни привітали новообраного Предстоятеля Української Православної Церкви та отримали благословення його Блаженства.

Як повідомляв УНІАН, митрополита Онуфрія було обрано Предстоятелем Української Православної Церкви 13 серпня на Соборі єпископів УПЦ.