Тягнибок: найбільш вірогідними є два сценарії розвитку

Всеукраїнське об’єднання “Свобода» братиме участь у всіх виборах, які проводитимуться в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я запевняю, що у всіх виборах «Свобода» буде безпосереднім суб’єктом виборчого процесу і братиме безпосередню участь», - сказав О.ТЯГНИБОК.

За його словами, йдеться про дострокові або строкові парламентські вибори, вибори Президента України, вибори до місцевих органів самоврядування, у тому числі дострокові вибори у Харкові та Києві.

Як наголосив О.ТЯГНИБОК, звинувачення в тому, що «Свобода» забирає голоси виборців у інших партій націоналістичного спрямування, є безпідставними, оскільки «Свобода» є самодостатньою політичною силою зі своєю програмою.

За його словами, «Свобода» має перевагу порівняно з іншими політичними силами у тому, що вона «молода й ідеологічно сильна». Крім того, сказав О.ТЯГНИБОК, «Свобода» є найбільш мобільною політичною силою і може швидко реагувати на зміну політичної ситуації в Україні. На його переконання, навіть без колосальних фінансових ресурсів ВО «Свобода» здатна конкурувати зі своїми опонентами.

Також він зауважив, що головними програмними цілями партії є захист української титульної нації і формування середнього класу.

Він додав, що «Свобода» як позапарламентська партія готова брати участь у виборах «хоч кожного місяця», оскільки це дає можливість боротись за владу.

При цьому, на думку О.ТЯГНИБОКА, в Україні найбільш вірогідними є два сценарії розвитку ситуації: проведення дострокових парламентських виборів, у разі домовленості БЮТ і Партії регіонів, або проведення Конституційної асамблеї з подальшим проведенням дострокових виборів Президента, парламенту і місцевих органів самоврядування.