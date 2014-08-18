Порошенко схвалив використання міліціонерами вогнепальної зброї в зоні АТО

14:11, 18 серпня 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко подписав закон № 1633-VII "Про внесення змін до закону "Про міліцію" щодо умов застосування сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї в районі проведення АТО".

Милиционерам разрешили использовать огнестрельное оружие в зоне АТО / фото УНИАН

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави. Згідно з повідомленням, закон дає право працівникам міліції застосовувати без попередження заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю проти осіб, які визнаються терористами і займаються тероризмом.

"Це дозволить підвищити рівень безпеки працівників міліції під час проведення АТО і буде сприяти більш ефективному виконанню ними завдань зі знешкодження терористів", йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада прийняла 12 серпня.

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