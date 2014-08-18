Порошенко схвалив використання міліціонерами вогнепальної зброї в зоні АТО

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави. Згідно з повідомленням, закон дає право працівникам міліції застосовувати без попередження заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю проти осіб, які визнаються терористами і займаються тероризмом.

"Це дозволить підвищити рівень безпеки працівників міліції під час проведення АТО і буде сприяти більш ефективному виконанню ними завдань зі знешкодження терористів", йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада прийняла 12 серпня.