Глави країн Митного союзу готові зустрітися з Порошенком - посол Білорусі

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції заявив Надзвичайний і повноважний посол Республіки Білорусь в Україні Валентин Величко.

«Путін, Назарбаєв і Лукашенко підтвердили (готовність зустрітись із Порошенком - УНІАН), це передано нашим президентом і доведено до президента України Петра Олексійовича Порошенка», - заявив Величко.

Посол зазначив, що дата і конкретний формат проведення зустрічі поки не узгоджені сторонами. Зокрема, розглядається можливість участі у зустрічі делегатів США або європейських країн.

«Вони б хотіли, щоб, якщо ця зустріч відбудеться, були б представники США, чи Ради Європи. Коли буде досягнуто згоди за форматом цієї зустрічі в переговорному процесі, тоді про це оголосять. Це доведено до керівництва України», - сказав Величко.

Як повідомляв УНІАН, президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу і президент РФ Путін домовилися про тристоронні консультації між Києвом, Москвою і Брюсселем. Відповідна домовленість була досягнута під час телефонної розмови Баррозу і Путіна пізно ввечері 14 серпня.

Читайте такожУ Білорусі може з'явитися військова авіабаза РФ - ЗМІ«Було вирішено провести консультації між президентами Росії, України та Європейської комісії щодо питань, пов'язаних з реалізацією Угоди про асоціацію, а також щодо поставок газу паралельно із зусиллями щодо стабілізації політичної ситуації безпеки. Конкретні механізми реалізації цього повинні бути обговорені через дипломатичні канали», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожШтайнмайєр заявив про "невелике зближення" між сторонами переговорів в БерлініУ свою чергу, президенти Білорусі, Росії і Казахстану хочуть провести в Мінську зустріч з Порошенком для обговорення економічної і політичної ситуації.

Як заявив Лукашенко, він "сказав своїм колегам: запропонуємо Порошенко, нехай долучається до обговорення цих проблем і інших, які є в Україні, якщо він цього бажає, обговоримо ці питання, їх все одно не оминути". Він сказав, що Путін і Нурсултан Назарбаєв також не проти такої зустрічі.