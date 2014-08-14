Черга на Керченську переправу сягнула одного зі спальних районів міста - ЗМІ

За словами очевидців, автомобілі вишикувалися аж до одного зі спальних районів, тим самим створивши транспортний колапс у місті.

Як повідомляють жителі Керчі в соціальних мережах, тепер «хвіст» автомобільної черги досяг району Войкова і продовжує збільшуватися, передає Крым.Реалии.

Фактично, якщо машини продовжать прибувати, то черга може паралізувати рух транспорту біля центрального автовокзалу.

За словами очевидців, крім скупчення машин, які намагаються потрапити на переправу, на дорогах багато інспекторів ДАІ та «поліцейських». Автомобілісти та громадський транспорт не можуть проїхати в деяких особливо забитих ділянках вулиць, - пишуть жителі керчі в соціальній мережі «ВКонтакте».

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Раніше повідомлялося, що автомобільна черга на Керченську поромну переправу стала активно рости з боку Криму. За даними оперативного чергового, вранці 14 серпня в порту «Кавказ» своєї черги на пором очікують 1129 автомобілів, в порту «Крим» - 2700 машин.

Протягом доби на Керченській переправі курсували 6 основних поромів, а також додатковий залізничний пором «Петровськ» і катамаран «Сочі 1». За даними Єдиної транспортної дирекції з 08:00 13-го серпня до 08:00 14-го серпня поромами скоєно 100 рейсів в обидві сторони.

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За попередню добу перевезено 3366 машин (з порту «Кавказ» - 1697 авто, з порту «Крим» - 1669 машин), 120 автобусів, 53 мотоцикли, 20249 пасажирів, з них за «єдиним» квитком - 4209, пасажирів поїздів «Сімферополь - Москва», «Москва - Сімферополь» - 655 осіб.

Жителі Керчі викладають на Youtube відео величезної черги на пором