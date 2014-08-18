Українські військові відбивають контратаки бойовиків біля Савур-Могили
20:02, 18 серпня 2014Політика
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Українські військові зосереджують зусилля на утриманні висоти неподалік кургану Савур-Могила.
REUTERS
Терористи намагаються повернути контроль над Савур-Могилою, українські силовики відбивають контратаки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Українські військові зосереджують зусилля на утриманні висоти неподалік кургану Савур-Могила, де протягом доби успішно відбито контратаки бойовиків», - сказав він.
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