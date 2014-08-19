В центрі Іловайська встановили синьо-жовтий прапор - батальйон "Донбас"

Про це у понеділок ввечері повідомляє прес-служба батальйону "Донбас" на своїй сторінці у Facebook.

"Завдяки відпрацьованим маневрам, групам батальйону "Донбас", які заходили до міста з десяти різних напрямків, вдалося прорватися до центру міста (Іловайська). Саме тут уже майорить синьо-жовтий прапор Української держави.", - йдеться у повідомленні.

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"Проти українських військових, під час штурму були використані "ГРАДи", "УРАГАНи", бронетехніка. Локальні бої все ще тривають і місто не є повністю підконтрольним українським силовикам, але це - питання часу", - повідомляють у прес-службі

Силовики зазначають, що у батальйоні "Донбас" втрати нема і висловлюють співчуття родичам та близьким загиблих бійців батальйону "Дніпро".