США переправили в Болгарію ескадрилью винищувачів
12:53, 19 серпня 2014Політика
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США переправили в Болгарію 12 винищувачів F-15 і 180 військовослужбовців з 493-ї ескадрильї ВПС, яка базується у Великобританії.
США відправлять до Болгарії 12 винищувачів F-15 / фото stripes.com
Про це повідомляє військове видання США Stars and Stripes з посиланням на представника Пентагону Стіва Уоррена.
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Американська 493-я ескадрилья ВПС США перекинула в Болгарію винищувачі для участі у двотижневих навчаннях з болгарськими військовими з 18 серпня по 1 вересня.
Представник Пентагону заявив, що навчання проводяться для підвищення регіональної безпеки через військову інтервенцію Росії в Україні.
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