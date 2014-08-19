США переправили в Болгарію ескадрилью винищувачів

Про це повідомляє військове видання США Stars and Stripes з посиланням на представника Пентагону Стіва Уоррена.

Читайте такожУ Чехії пройдуть масштабні навчання НАТО

Американська 493-я ескадрилья ВПС США перекинула в Болгарію винищувачі для участі у двотижневих навчаннях з болгарськими військовими з 18 серпня по 1 вересня.

Представник Пентагону заявив, що навчання проводяться для підвищення регіональної безпеки через військову інтервенцію Росії в Україні.