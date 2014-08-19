США переправили в Болгарію ескадрилью винищувачів

12:53, 19 серпня 2014
Політика
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США переправили в Болгарію 12 винищувачів F-15 і 180 військовослужбовців з 493-ї ескадрильї ВПС, яка базується у Великобританії.

США отправят в Болгарию 12 истребителей F-15 / фото stripes.com

Про це повідомляє військове видання США Stars and Stripes з посиланням на представника Пентагону Стіва Уоррена.

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Американська 493-я ескадрилья ВПС США перекинула в Болгарію винищувачі для участі у двотижневих навчаннях з болгарськими військовими з 18 серпня по 1 вересня.

Представник Пентагону заявив, що навчання проводяться для підвищення регіональної безпеки через військову інтервенцію Росії в Україні.

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