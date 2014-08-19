Бойовики замінували цвинтар, підходи до школи у Шахтарську та дві лікарні у Ясинуватій

Про це повідомляється на сайті РНБО.

"Російські найманці продовжують руйнувати інфраструктуру Донбасу та мінувати мости і дороги. Але і цього їм замало. Загарбники замінували центральну районну лікарню і лікарню залізничників у Ясинуватій, підходи до школи № 19 у Шахтарську і навіть цвинтар у селі Первомайське Шахтарського району", - йдеться у повідомленні. Читайте такожСили АТО зачищають від бойовиків Ясинувату і блокують Іловайськ - Тимчук

У звільнених містах протягом останньої доби лише піротехнічними підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій України виявлено та вилучено 86 одиниць боєприпасів.

"Перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів 10 адміністративних споруд та будівель. Обстежено 5,2 га територій. Усього з початку виконання робіт з 6 липня 2014 року сапери виявили і вилучили 11 тисяч 680 одиниць боєприпасів, та перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів 708 адміністративних будівель", - повідомили у відомстві.