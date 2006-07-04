З`явилися перші знімки Volkswagen Sharan II (фото)

Volkswagen Sharan другого покоління з`явиться на ринку вже наступного року, а поки один з автомобілів-прототипів, замаскованих під подовжений Volkswagen Caddy, проходить дорожні тести в США. Sharan II буде більший за свого попередника і базуватиметься на платформі Passat. Передбачається, що його збірка проводитиметься на заводі Volkswagen в м. Пальмела (Португалія).

Лінійка поперечно розташованих двигунів також перейде у спадок від Passat: базовий 1,6-літровий потужністю 115 к.с., 2,0-літровий потужністю 150 к.с. і наймогутніший 250-сильний V6 об`ємом 3,6 літра. Окрім цього, покупцям буде доступна дизельна версія з 2,0-літровим 140-сильним мотором.

Нагадаємо, що перше покоління Volkswagen Sharan випускається з 1995 року і є спільною розробкою VW і Ford (американський аналог автомобіля називається Ford Galaxy). Sharan II буде одноосібною розробкою Volkswagen.

Autonews.ru