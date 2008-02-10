За підпискою про невиїзд Рудьковський мав сидіти у Чернігові?

Прокуратура Києва у зв’язку із затриманням колишнього міністра транспорту та зв’язку України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, вирішила за доцільне роз’яснити обставини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської прокуратури, слідчим відділом прокуратури столиці за матеріалами Служби безпеки України була порушена кримінальна справа щодо М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 КК України) та пред’явлено обвинувачення.

«У ході слідства стосовно РУДЬКОВСЬКОГО було обрано запобіжний захід – підписку про невиїзд з місця проживання та реєстрації (місто Чернігів)», - зазначається у повідомленні.

«Розслідування у даній справі завершено 21 грудня 2007 року та обвинуваченому і його захисникам у порядку ст. 218-220 КПК України пред’явлено для ознайомлення всі матеріали кримінальної справи. Однак до цього часу обвинувачений М.РУДЬКОВСЬКИЙ та його захисники необґрунтовано ухиляються від ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, порушуючи свої процесуальні обов’язки», - наголошує прес-служба.

Прокуратура Києва заявляє, що не зважаючи на те, що підпискою про невиїзд місцем перебування М.РУДЬКОВСЬКОГО було обрано Чернігів, обвинувачений неодноразово залишав вказане місце, не повідомляючи слідство, і для ознайомлення з матеріалами справи не з’являвся.

«Враховуючи такі обставини, прокуратурою столиці скеровано до суду подання про зміну запобіжного заходу обвинуваченому з підписки про невиїзд на взяття під варту», - підкреслюється в повідомленні.

За результатами розгляду подання судом винесено постанову про затримання М.РУДЬКОВСЬКОГО та доставку його до суду під вартою для вирішення питання про зміну щодо нього запобіжного заходу, заявляє прокуратура столиці.

Оскільки кримінальна справа розслідується слідчо-оперативною групою прокуратури Києва та Служби безпеки України, вказана постанова суду була скерована до виконання у Службу безпеки України.

За повідомленням прес-служби київської прокуратури, працівники СБУ 9 лютого 2008 року затримали обвинуваченого М.РУДЬКОВСЬКОГО у Києві на проспекті Бажана.

На підставі дозволу суду та протоколу слідчого про затримання, обвинувачений був доставлений для подальшого утримання до УСБ України у м.Києві, зазначається в повідомленні.

«Затриманий М.РУДЬКОВСЬКИЙ був оглянутий медичними працівниками, за висновками яких стан його здоров’я є задовільним. Того ж дня про затримання обвинуваченого повідомлено його адвокатів», - наголошує прес-служба прокуратури Києва.

Як повідомляв УНІАН, Соціалістична партія, членом якої є М.РУДЬКОВСЬКИЙ, звернулася до Генпрокуратури та Уповноваженого з прав людини з приводу цієї події. У прес-релізі СПУ, підписаному лідером партії Олександром МОРОЗОМ, стверджується, що М.РУДЬКОВСЬКОГО спочатку повезли до слідчого міської прокуратури, який провів допит. При цьому адвоката М.РУДЬКОВСЬКОГО до прокуратури не пропустили.

"Після допиту омоновці винесли М.РУДЬКОВСЬКОГО з приміщення прокуратури і помістили екс-міністра в слідчий ізолятор СБУ. До затриманого не допускають адвоката, лікаря, не дозволили прийняти медикаменти. Не допустили також двох народних депутатів, які мали право з’ясувати, чому в такий нештатний спосіб діють правоохоронці", - стверджує СПУ.