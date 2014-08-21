Підстави для розпуску ВР з'являться 24 серпня - Порошенко

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

"Рішення буде прийнято тоді, коли настануть конституційні підстави, а їх час, як відомо всім, припадає на День незалежності", - вважає Порошенко.

Президент також повідомив, що буде проводити консультації з фракціями та керівництвом Верховної Ради щодо цього питання.

"У своїх рішеннях я буду керуватися прагненням українського народу, а він вимагає перезавантаження, вимагає люстрації. Вибори є найкращою формою люстрації", - підсумував глава держава.

Крім того, за словами Порошенка, підтримка народом проведення виборів у Верховну Раду перевищує 80%.

"Ми виконуємо те, чого хоче народ", - підсумував глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня голова Верховної Ради Олександр Турчинов оголосив про припинення діяльності коаліції "Європейський вибір".

За словами Турчинова, на пленарному засіданні ВР фракції “УДАР” і “Свобода” заявили про вихід із коаліції та подали відповідні документи з особистими підписами, які підтверджують рішення народних депутатів. Крім того, за його словами, ще 19 народних депутатів подали заяви про вихід із коаліції.

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