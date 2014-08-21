Підстави для розпуску ВР з'являться 24 серпня - Порошенко
Президент України Петро Порошенко заявив, що підстави для розпуску Верховної Ради з'являться 24 серпня.
Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.
"Рішення буде прийнято тоді, коли настануть конституційні підстави, а їх час, як відомо всім, припадає на День незалежності", - вважає Порошенко.
Президент також повідомив, що буде проводити консультації з фракціями та керівництвом Верховної Ради щодо цього питання.
"У своїх рішеннях я буду керуватися прагненням українського народу, а він вимагає перезавантаження, вимагає люстрації. Вибори є найкращою формою люстрації", - підсумував глава держава.
Крім того, за словами Порошенка, підтримка народом проведення виборів у Верховну Раду перевищує 80%.
"Ми виконуємо те, чого хоче народ", - підсумував глава держави.
Як повідомляв УНІАН, 24 липня голова Верховної Ради Олександр Турчинов оголосив про припинення діяльності коаліції "Європейський вибір".
За словами Турчинова, на пленарному засіданні ВР фракції “УДАР” і “Свобода” заявили про вихід із коаліції та подали відповідні документи з особистими підписами, які підтверджують рішення народних депутатів. Крім того, за його словами, ще 19 народних депутатів подали заяви про вихід із коаліції.
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