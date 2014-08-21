У київській типографії друкували газету сепаратистів "Рабочий класс"
19:03, 21 серпня 2014Політика
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У Києві в одній із приватних типографій співробітники СБУ вилучили тираж друкованої продукції сепаратистського та екстремістського змісту.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, понад 2 тис. екземплярів щойно надрукованої газети "Рабочий класс" правоохоронці зняли прямо з конвеєра. Вилучене агітаційне видання містить відкриті заклики до війни, зміни територіальної цілісності та насильницького захоплення влади в Україні.
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СБУ встановила замовника цієї антиукраїнської продукції.
Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.
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