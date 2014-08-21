У київській типографії друкували газету сепаратистів "Рабочий класс"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, понад 2 тис. екземплярів щойно надрукованої газети "Рабочий класс" правоохоронці зняли прямо з конвеєра. Вилучене агітаційне видання містить відкриті заклики до війни, зміни територіальної цілісності та насильницького захоплення влади в Україні.

Читайте такожСБУ затримала поширювачів екстремістської газети "Новороссия" у Хмельницькому (фото)

СБУ встановила замовника цієї антиукраїнської продукції.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.