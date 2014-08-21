Швеція виділяє 3,8 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні

"Швеція виділяє 3,8 мільйона євро на гуманітарну допомогу Україні. Про це заявила міністр з розвитку міжнародного співробітництва Хиллеві Енгстрем. За її словами, виділені кошти підуть на закупівлю продовольчих товарів і медикаментів для східної України, а також на відновлення інфраструктури регіону", - повідомив Лисенко, передає кореспондент РБК-Україна.

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При цьому, за його словами, міністр додала, що в майбутньому Швеція може виділити на гуманітарну допомогу Україні додаткові засоби.