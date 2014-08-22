Терористи готуються йти на Луганськ - "Права справа"

Про це повідомив активіст Луганської громадської організації "Права справа" Дмитро Снєгірьов, передає Еспреcо.TV .

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"Від Молодогвардійська в бік Луганська збирається почати рух колона важкої техніки бойовиків. Ще одна колона стоїть у селі Давидово-Нікольське - велика кількість техніки і живої сили. Чекають наказу почати рух в бік Луганська. В колоні в основному росіяни і чеченці", - передав він.