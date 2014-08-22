Терористи готуються йти на Луганськ - "Права справа"
00:43, 22 серпня 2014Політика
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У бік Луганська збираються рушити дві колони бойової техніки і терористів.
Reuters
Про це повідомив активіст Луганської громадської організації "Права справа" Дмитро Снєгірьов, передає Еспреcо.TV .
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"Від Молодогвардійська в бік Луганська збирається почати рух колона важкої техніки бойовиків. Ще одна колона стоїть у селі Давидово-Нікольське - велика кількість техніки і живої сили. Чекають наказу почати рух в бік Луганська. В колоні в основному росіяни і чеченці", - передав він.
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