Яценюк запевняє, що угода про асоціацію з ЄС буде ратифікована у вересні
17:25, 22 серпня 2014Політика
0 0
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що Угода про асоціацію з ЄС буде ратифікована українським парламентом у вересні.
За словами Яценюка, до ратифікації "все готово" / УНІАН
Про це прем’єр-міністр сказав в інтерв’ю українським телеканалам, передає кореспондент УНІАН.
«Все готово для ратифікації. Цей склад парламенту у вересні місяці ратифікує Угоду з Європейським Союзом», - сказав Яценюк.
При цьому він наголосив, що «взагалі виключає» можливість нератифікації цієї Угоди.
Читайте такожУряд завершив підготовку до виконання Угоди про асоціацію з ЄС - Семерак"Я виключаю можливість нератифікації Угоди. Угода буде ратифікована цим складом парламенту у вересні ", - сказав Яценюк.
Він також додав, що уряд зробив усе для того, аби не просто ратифікувати Угоди, а й виконувати її.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter