Яценюк запевняє, що угода про асоціацію з ЄС буде ратифікована у вересні

Про це прем’єр-міністр сказав в інтерв’ю українським телеканалам, передає кореспондент УНІАН.

«Все готово для ратифікації. Цей склад парламенту у вересні місяці ратифікує Угоду з Європейським Союзом», - сказав Яценюк.

При цьому він наголосив, що «взагалі виключає» можливість нератифікації цієї Угоди.

Читайте такожУряд завершив підготовку до виконання Угоди про асоціацію з ЄС - Семерак"Я виключаю можливість нератифікації Угоди. Угода буде ратифікована цим складом парламенту у вересні ", - сказав Яценюк.

Він також додав, що уряд зробив усе для того, аби не просто ратифікувати Угоди, а й виконувати її.