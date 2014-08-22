Росія сподівається збурити українців тарифами на послуги ЖКГ - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

За словами Яценюка, саме на це Росія і сподівається.

«На це якраз сподівається РФ. Взагалі яка їх мета? Мета - це не Донецьк, це не Луганськ, мета - це Україна. Вони ніяк не можуть заспокоїтися, що Україна ухвалила рішення, ми частина Європи, ми туди пішли і ми туди прийдемо. Їхня основна заготовка: зараз почнеться осінь, а от восени тарифи… а вони зараз грошима підігріють якісь протестні настрої… і вони в такий спосіб знесуть українську владу і відновлять контроль на Україною», - сказав Яценюк.

Читайте такожЯценюк запевняє, що угода про асоціацію з ЄС буде ратифікована у вересніВодночас він висловив сподівання, що українці не дадуть можливості Росії це зробити.

«Я вірю в те, що жоден українець не дасть можливості це зробити»,- додав Яценюк.