Дивіться на УНІАН прямий ефір інтерв'ю прем'єр-міністра Арсенія Яценюка

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк дав інтерв'ю кільком провідним телеканалам.

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