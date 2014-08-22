Дивіться на УНІАН прямий ефір інтерв'ю прем'єр-міністра Арсенія Яценюка

16:30, 22 серпня 2014
Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк дав інтерв'ю кільком провідним телеканалам.

Яценюк дав інтерв'ю кільком провідним каналам / Фото УНІАН

Як повідомляється у Твіттері Яценюка, початок трансляції о 16:30.

"Сьогодні на «Першому національному», «1+1», «Інтері», «5 Каналі», ТРК «Україна» та ICTV дивіться інтерв’ю в прямому ефірі. Початок о 16.30", - сказано в повідомленні.

Подію завершено о 17:36.

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