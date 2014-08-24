До Горлівки прибули "кадирівці" - РНБО
17:22, 24 серпня 2014Політика
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У місті продовжується збільшуватися кількість російських найманців.
REUTERS
Ситуація в Горлівці залишається дуже напруженою.
Про це на брифінгу у неділю повідомив представник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, передає Українська правда.
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"За оперативною інформацією, в місті спостерігається істотне збільшення чисельності російських найманців, зокрема так званих "кадирівців"", - повідомив Лисенко.
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