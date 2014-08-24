Заарештовані на Донбасі члени КПУ дають свідчення щодо підтримки тероризму - СБУ

Заарештовані на Донбасі керівники осередків Комуністичної партії України дають свідчення щодо підтримки сепаратизму і тероризму

Про це голова СБУ Валентин Наливайченко заявив в ефірі «5-го каналу», повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

За його словами, велика загроза національній безпеці завжди існувала від діяльності Комуністичної партії, яка неприкрито фінансувалася з-за кордону та через свої осередки закликала до зміни конституційного ладу, і не тільки закликала, а й діяла.

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«І як тільки повалений народом уряд втік з Києва, одразу через комуністичні осередки Луганської, Донецької областей і у Криму, були застосовані механізми передачі готівки, зброї проросійським сепаратиським організаціям, фактично, комуністи були серйозним активатором і спільником тих, хто організовували та здійснювали захоплення органів влади, залякування населення. А тепер, коли почалися катівні, концтабори і розстріли мирного населення на Донбасі, комуністи роблять вигляд, що не мають до цього відношення», - заявив Наливайченко.

«Зараз на допитах керівники комуністичних осередків, які заарештовані на Донбасі за рішенням судів, і за матеріалами СБУ, і інших правоохоронних органів, дають чіткі свідчення, тому наступні кримінальні справи будуть порушенні проти високопосадовців, які у спільності з криміналітетом, а також терористичними угрупуваннями «ДНР» і «ЛНР» зараз тероризують мирне населення на невеликій, але все ж таки частині Донбасу», - наголосив він.

Голова СБУ підкреслив, що усі колишні й нинішні посадовці, олігархи, незалежно від прізвищ, які причетні до фінансування тероризму на Донбасі, будуть притягнуті до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня голова Верховної Ради Олександр Турчинов направив до Міністерства юстиції листа з проханням розглянути матеріали щодо антиконституційної діяльності Комуністичної партії України.

Турчинов у листі посилався на надану СБУ інформацію, яка свідчить, що лідери Комуністичної партії України та її представники проводять діяльність на шкоду державним інтересам України.

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На початку липня міністр юстиції України Павло Петренко підписав і подав до суду позов про заборону діяльності в Україні КПУ.

Позов подано за результатами аналізу величезної кількості матеріалів, зібраних правоохоронцями про порушення положень закону в частині антиконституційної діяльності, підтримки сепаратистів і терористів на сході України, підтримки представниками і керівництвом КПУ військової агресії і захоплення Криму Росією, заклики до порушення територіальної цілісності і зміни конституційного ладу в Україні.

У даний час Окружний адмінсуд Києва розглядає позову щодо заборони КПУ.