Порошенко сподівається, що комуністи не потраплять до наступного парламенту



Про це він сказав в інтерв’ю журналістам українських телеканалів.

«Я пишаюся тим, що за мого президентства вперше за історію незалежності України фракція комуністичної партії України припинила своє існування. Я сподіваюся, що українці, як дуже відповідальні виборці, зроблять відповідальний вибір».

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Він вважає, що кращою люстрацією влади будуть дострокові вибори. Порошенко зауважив, що діюча ВР вчинила страшний злочин, ухваливши закони 16 січня. Водночас, Глава держави пообіцяв, що всі ці злочини будуть розслідувані.