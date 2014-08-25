З'явилося відео обстрілу російськими "Градами" території біля Новоазовська

На відео, яке відзняли поблизу україно-російського кордону 23 серпня, видно як у повітря здіймаються снаряди РСЗВ "Град", повідомляє ТСН.

Очевидці стверджують, що установка "Град" розташована на території Росії поблизу хутора Максимов і стріляє у бік України.

Читайте такожСиловики обстріляли колону бойовиків під Оленівкою: знищено 7 танків, 6 бронемашин та 80 найманцівНагадаємо, в АТО повідомляли, що за минулу ніч, 25 серпня, не відбулось жодного обстрілу території України з боку Російської Федерації. Саме сьогодні колона російської військової техніки спробувала зробити прорив з території Росії в Україну в районі Новоазовська, але завдяки оперативним діям українських підрозділів, колона була розчленована. Основна частина колони зупинена вогнем українських сил.