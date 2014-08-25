У штабі АТО перевіряють інформацію про наступ бронетехніки з РФ на Маріуполь і Новоазовськ

"Я поки не можу підтвердити цю інформацію. Інформація про це уточнюється. Поки що все це йде як дезінформація. Прикордонники цю інформацію не підтверджують", - сказав спікер АТО Українській правді.

Нгадаємо, заступник командира батальйону "Азов" Ігор Мосійчук повідомив, що добровольці підтверджують вторгнення військової техніки з РФ. За їх інформацією колона рухається у бік Тельманово.

Про те, що вранці 25 серпня колона російських військ увійшла на територію України, почала обстрілювати Новоазовськ і рушила на Маріуполь, повідомив ЗМІ один з прикордонників.