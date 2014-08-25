У штабі АТО перевіряють інформацію про наступ бронетехніки з РФ на Маріуполь і Новоазовськ
10:50, 25 серпня 2014Політика
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Речник центру Антитерористичної операції Олексій Дмитрашківський заявив, що поки не має підтвердження інформації про вторгнення з території Росії військової техніки.
REUTERS
"Я поки не можу підтвердити цю інформацію. Інформація про це уточнюється. Поки що все це йде як дезінформація. Прикордонники цю інформацію не підтверджують", - сказав спікер АТО Українській правді.
Нгадаємо, заступник командира батальйону "Азов" Ігор Мосійчук повідомив, що добровольці підтверджують вторгнення військової техніки з РФ. За їх інформацією колона рухається у бік Тельманово.
Про те, що вранці 25 серпня колона російських військ увійшла на територію України, почала обстрілювати Новоазовськ і рушила на Маріуполь, повідомив ЗМІ один з прикордонників.
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