У штабі АТО перевіряють інформацію про наступ бронетехніки з РФ на Маріуполь і Новоазовськ

10:50, 25 серпня 2014
Політика
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Речник центру Антитерористичної операції Олексій Дмитрашківський заявив, що поки не має підтвердження інформації про вторгнення з території Росії військової техніки.

REUTERS

"Я поки не можу підтвердити цю інформацію. Інформація про це уточнюється. Поки що все це йде як дезінформація. Прикордонники цю інформацію не підтверджують", - сказав спікер АТО Українській правді. 

Нгадаємо, заступник командира батальйону "Азов" Ігор Мосійчук повідомив, що добровольці підтверджують вторгнення військової техніки з РФ. За їх інформацією колона рухається у бік Тельманово. 

Про те, що вранці 25 серпня колона російських військ увійшла на територію України, почала обстрілювати Новоазовськ і рушила на Маріуполь, повідомив ЗМІ один з прикордонників. 

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