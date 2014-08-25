У Кремлі заявили, що для окремої зустрічі Путіна та Порошенка в Мінську "дуже багато тем"

У Кремлі не виключають окремої зустрічі президентів РФ і України Володимира Путіна і Петра Порошенка в Мінську 26 серпня.

«Ми не виключаємо, що така зустріч може відбутися», - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков РИА Новости.

За його словами, на можливій зустрічі Путіна і Порошенка в Мінську обговорюватимуться українська криза, гуманітарна допомога, потоки біженців.

Читайте такожМеркель сподівається на прогрес у Мінську і не хоче «зайвого тертя з Росією»

Також, сказав Пєсков, під час зустрічі можуть торкнутися «двосторонніх відносин у контексті підписання Україною Асоціації з ЄС». «Тих відносин, які були вельми багатогранними та вельми партнерськими. Тем дуже багато», - сказав прес-секретар.

Як повідомлялося, в Мінську 26 серпня запланована зустріч президента України Петра Порошенка з президентами Росії Володимиром Путіним, Білорусі Олександром Лукашенком і Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим. На зустрічі також будуть присутні верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон, віце-президент ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер і єврокомісар з питань торгівлі Карл де Гухт.