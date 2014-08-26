В РНБО спростували інформацію про прорив військових РФ з боку Таганрога

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, передає "Українська правда". За його словами, "інформація про прорив колони з боку Таганрога не відповідає дійсності. Цієї колони немає. Я буквально годину тому спілкувався з прикордонниками, зі штабом АТО - ця колона не зафіксована. Її ніхто не бачив", - повідомив Андрій Лисенко.

Читайте такожВночі в Іловайську загинули 7 бійців сил АТО

"Проте у нас є інформація, що в районі Гуково Ростовської області, дійсно є колона, що складається приблизно зі 100 одиниць військової техніки. Це і танки, БМП і системи "Град", вантажівки з боєприпасами і для перевезення особового складу. Ця колона дійсно зафіксована, але вона кордон з Україною не перетинала. За нею спостерігають", - підкреслив Андрій Лисенко.