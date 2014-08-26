В Новоазовськ з Росії йде колона з 30 танків і 2 БТРів - «Права справа»

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгірьов.

За його словами, дану інформацію йому надали місцеві мешканці та члени його громадської організації, що стали очевидцями того, що відбувається.

Читайте такожУ Суходільськ з Росії зайшла велика колона військової техніки - «Права справа»

Снєгірьов також повідомив, що на кордоні до КПП пункту пропуску Гуково (Ростовська область) близько 21.00 підійшла колона з 100 одиниць військової техніки.