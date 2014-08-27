Українські військові перейшли в наступ в районі Хрящуватого

Про це в ефірі на телеканалі "ICTV" сказав речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, ситуація в Іловайську, в Хрящуватому, біля Савур-Могили залишається дуже складною.

"Техніка, яка надійшла на допомогу терористам, дійсно ускладнила ситуацію. Однак Іловайськ, Савур-Могила залишаються за українськими військовими, в районі Хрящуватого наші перейшли в наступ", - зазначив Лисенко.

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Лисенко повідомив, що ще одна бригада Нацгвардії, що складається з декількох тисяч чоловік і бронетехніки, незабаром прибуде на допомогу силам АТО.

Він додав, що зараз планується проводити евакуацію поранених з-під Іловайська.

"Були питання щодо евакуації поранених в Іловайську. Ця ситуація спланована, але я не буду розповідати, як вона відбуватиметься. Зазначу, що наших хлопців там не покинуть ", - сказав Лисенко.