Українські військові перейшли в наступ в районі Хрящуватого
Українські військові продовжують тримати під своїм контролем Іловайськ і Савур-Могилу і перейшли у наступ в районі Хрящуватого (Луганська область).
Про це в ефірі на телеканалі "ICTV" сказав речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, ситуація в Іловайську, в Хрящуватому, біля Савур-Могили залишається дуже складною.
"Техніка, яка надійшла на допомогу терористам, дійсно ускладнила ситуацію. Однак Іловайськ, Савур-Могила залишаються за українськими військовими, в районі Хрящуватого наші перейшли в наступ", - зазначив Лисенко.
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Лисенко повідомив, що ще одна бригада Нацгвардії, що складається з декількох тисяч чоловік і бронетехніки, незабаром прибуде на допомогу силам АТО.
Він додав, що зараз планується проводити евакуацію поранених з-під Іловайська.
"Були питання щодо евакуації поранених в Іловайську. Ця ситуація спланована, але я не буду розповідати, як вона відбуватиметься. Зазначу, що наших хлопців там не покинуть ", - сказав Лисенко.