Газпром готовий до прямих стосунків з Україною ”за відповідною ціною”

ВАТ «Газпром» готовий перейти на прямі відносини з Україною в газовій сфері за відповідної ціни на природний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК, відзначивши, що про це сьогодні в телефонній розмові з главою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ заявив голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР.

Зокрема, .ШЛАПАК відзначив, що сьогодні у нього була дуже коротка розмова з В.БАЛОГОЮ, і глава Секретаріату, коментуючи переговори з О.МІЛЛЕРОМ, процитував керівника «Газпрому»: «Ми з радістю перейдемо на прямі відносини з Україною за відповідною ціною».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 лютого, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що 21 лютого в Москві на переговорах має намір порушити питання про перехід на прямі постачання природного газу до України.

НАК "Нафтогаз України", яка купує газ у СП ЗАТ "УкрГаз-Енерго", раніше заявляла про намір відмовитись не тільки від послуг цього свого спільного зі швейцарською RosUkrEnergo підприємства, а й від послуг самої RosUkrEnergo, яка є монопольним експортером.

Офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ в ефірі радіостанції «Эхо Москвы» сьогодні, 11 лютого, заявив, що "Газпром" готовий обговорювати питання зміни схеми постачань газу до України після виплати існуючого боргу. "Що стосується нових пропозицій, наша позиція полягає в тому, що для "Газпрому" ситуація не повинна погіршитись. Ми готові обговорювати пропозиції, якщо вони не погіршуватимуть економічну складову для "Газпрому" і забезпечать безпеку постачань", - сказав він.

Він відзначив, що переговори між керівником "Газпрому" О.МІЛЛЕРОМ і керівником "Нафтогазу України" Олегом ДУБИНОЮ в Москві тривають уже понад дві години. За його словами, якщо за сьогоднішній день ситуація не буде врегульована, то з вівторка в Україні не буде російського газу, який займає в структурі українського імпорту газу близько однієї чверті.

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) є ексклюзивним постачальником газу до України, реалізовуючи його українським споживачам через ЗАТ "УкрГазЕнерго".

50% RosUkrEnergo належить російському газовому монополістові ВАТ "Газпром", 45% – українському бізнесменові Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСИНУ.

ЗАТ "УкрГаз-Енерго" створене компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК "Нафтогаз України" весною 2006 року. З квітня 2006 року компанія є основним імпортером природного газу до України, який купує у RosUkrEnergo.