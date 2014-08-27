Чернігівські міліціонери знищили мікроавтобус з терористами - громадянами РФ

Зведений загін міліції УМВС України в Чернігівській області в зоні АТО вступив в бій з терористами, які в’їхали на український блокпост, повідомляє сайт МВС.

Кілька чернігівських правоохоронців спільно з військовими несли службу на блокпосту, коли до них наблизився мікроавтобус Wolksvagen-transporter без розпізнавальних знаків з озброєними людьми в салоні. Вартовий, який перебував найближче до автомобіля, спробував з’ясувати у пасажирів, хто вони і куди прямують. У відповідь пролунала автоматна черга.

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Згідно з виявленими в автобусі документами та речами, вісім з дев’яти чоловіків - громадяни Росії з Москви та Санкт-Петербурга, дев’ятий - житель Луганська. Також була виявлена символіка терористичної організації "ЛНР" та продукти харчування російського виробництва.